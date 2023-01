L’agenda des Livres du Soir

Jean-Baptiste Baronian est aux Rendez-Vous de la Luzerne, à Schaerbeek, le samedi 14 à 17 h. Il parlera Simenon et Dictionnaire des écrivains gastronomes (Flammarion).

Apollinaire, Eluard, Cocteau, Char, Breton, Picasso & Co. Le comédien Bruno Georis et l’historien de l’art Jean-Philippe Theyskens font découvrir en mots et en images les rapports qui unissent Picasso et les poètes de son temps. C’est le dimanche 15 à 14 h aux Musées des beaux-arts de Bruxelles : reservation@fine-arts-museum.be

Lectures performées à la Maison Poème à Saint-Gilles, le lundi 16 à 18 h. Dix auteurs et autrices et des artistes multi-disciplinaires zooment sur la poésie et la musicalité de textes contemporains.

Mariana Enriquez présente Les Dangers de fumer au lit (éditions du Sous-Sol) le mardi 17 à 19 h chez Tropismes à Bruxelles.