Le Danemark vise un 3e titre de suite

Pour son baptême du feu dans un championnat du monde, notre équipe nationale devra affronter le nec plus ultra du jeu à 7 : le Danemark. L’équipe scandinave a construit une génération dorée qui a remporté les deux précédentes éditions en 2019 (en Allemagne/Danemark) et en Egypte (2021) ! Les champions en titre n’ont plus perdu un match de C.M. depuis 2017, un 8e de finale en France… Et les Danois qui comptent 130.00 affiliés peuvent entrer dans l’Histoire : jamais un pays n’a remporté la compétition majeure de l’I.H.F. à trois reprises. C’est leur objectif. Le coach, Nikolaj Jacobsen dispose d’un noyau très talentueux mais quelque peu vieillissant à l’image de l’emblématique Mikkel Hansen (35 ans) qui a fait les beaux jours du P.S.G. avant de rentrer cette saison dans son pays, à Aalborg. Il est l’image de la puissance de feu de cette formation. La défense est aussi très solide avec l’un des meilleurs gardiens du monde, Niklas Landin qui évolue à Kiel.