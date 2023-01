Coupe du monde: comment le handball belge a changé de dimension

Des 32 nations conviées au Mondial, organisé dans neuf villes de Suède et de Pologne (jusqu’au 29 janvier), elle est la seule dont le palmarès à ce niveau de compétition est totalement vierge. Sur la carte d’identité sportive, une mention laconique, « première participation ». Ce vendredi à Malmö, la Belgique effectue ses premiers pas sur la scène planétaire du handball, moment d’autant plus intense que les Red Wolves défieront les champions du monde (et vice-champions olympiques) danois.