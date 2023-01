Jeff Beck, la guitare sans limite

On a un peu de mal à concevoir aujourd’hui la déflagration sociale et culturelle qu’a causée la guitare électrique dans les années 1960, cette décennie de toutes les émancipations. Dans le Swingin’ London, ils étaient quelques-uns à mener la révolte, six-cordes en bandoulière. Jeff Beck n’était pas le dernier venu ! Considéré comme le cinquième meilleur guitariste de tous les temps par le magazine Rolling Stone, il a toujours expérimenté, repoussant les limites de son instrument et l’emmenant là où on ne l’attendait pas, vers les contrées blues, hard, jazz et même techno ou classiques.

Né le 24 juin 1944 à Wallington au sud de Londres, Jeff Beck fait partie de cette génération qui a été dévastée par l’arrivée du rock’n’roll. Tandis que les Beatles écument les clubs de Hambourg et que les Stones font leurs premiers pas sur Oxford Street, Jeff Beck rejoint Screaming Lord Sutch, chanteur excentrique qui se présente sur scène dans un cercueil.