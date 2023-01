Conference League: grand changement à venir pour Anderlecht et La Gantoise

L’assistance vidéo n’avait pas encore été utilisée cette saison dans la nouvelle compétition de l’UEFA, qui connait sa deuxième édition. La saison passée, le VAR avait été déployé pour les demi-finales et la finale.

Cette année, le recours au VAR pour les arbitres sera possible à partir des matchs de barrage, programmés les 16 et 23 février. Deux clubs belges sont concernés par ce tour, qui précède les huitièmes de finale: Anderlecht, qui jouera contre les Bulgares de Ludogorets, et La Gantoise, opposée aux Azerbaïdjanais de Qarabag.