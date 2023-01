Open d’Australie: David Goffin a un beau coup à jouer à Melbourne

Première précision, il y aura bien six Belges au départ de cet Open d’Australie 2023 qui débute ce lundi à Melbourne (dès 1h du matin en Belgique). Zizou Bergs, 131e joueur mondial à 23 ans, s’est en effet brillamment qualifié pour son tout premier Grand Chelem aux Antipodes (il avait déjà décroché une wild-card, l’an dernier, à Wimbledon). Le Limbourgeois, dont l’objectif cette saison est de franchir les fameuses portes du top-100, se frottera au Serbe Laslo Djere (70e), ce qui lui laisse encore de l’espoir pour la suite. La mauvaise nouvelle du jour, c’est que David Goffin a été sorti du tournoi d’Auckland alors qu’il menait pourtant 6-1 contre Richard Gasquet. Mais le talent légendaire du Biterrois et une météo à nouveau capricieuse en Nouvelle-Zélande l’ont poussé vers la sortie (défaite 6-1, 1-6, 1-6). Le Liégeois a donc pris la direction de Melbourne où c’est un autre Français, Laurent Lokoli, 176e mondial à 28 ans et issu des qualifs, qui l’attend au premier tour.