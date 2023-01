Coronavirus: une réduction obligatoire en cas de voyage à forfait perturbé

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les voyages perturbés par le coronavirus en faveur des touristes. En effet, les organisateurs devront proposer une réduction à leurs clients lésés pendant la pandémie. Même si les circonstances ayant perturbé le voyage sont indépendantes de la volonté de ce dernier.

Cette décision concerne les voyages à forfait. Ils comprennent généralement le transport, l’hébergement et la restauration (All inclusive), mais peuvent aussi inclure les visites, les excursions et d’autres services.

Il ressort de la directive relative aux voyages à forfait que l’organisateur porte une « responsabilité sans faute » en matière de droit à une réduction de prix, indique jeudi la Cour de justice de l’UE (CJUE). Ce n’est que si le voyageur lui-même est fautif que l’organisateur peut s’en défaire.

La CJUE était appelée à se prononcer à la suite d’une question préjudicielle d’un tribunal de Munich (Allemagne). Ce dernier reste compétent sur le fond et devra encore trancher le litige, en s’appuyant sur les éléments apportés par la Cour basée à Luxembourg.

Réduction adéquate

L’affaire concerne deux voyageurs ayant réservé un voyage à forfait de deux semaines à Gran Canaria, en mars 2020. Le voyage a été complètement chamboulé par l’éclatement de la pandémie de Covid-19 sur le continent, et quelques jours après le début de leurs vacances les deux touristes se sont retrouvés quasiment confinés dans leur chambre d’hôtel, sans accès ni à la piscine, ni aux plages, ni aux animations promises. Ils ont d’ailleurs dû quitter l’île après une semaine.

Le duo demande une réduction de 70 % du prix de leur voyage, réduction qui a été refusée par l’entreprise. Or, une directive européenne leur donne le droit à « une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis », sauf si cette non-conformité leur est imputable.