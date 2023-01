Win for Life à Bruxelles: le gouvernement va supprimer l’avantage polémique

Le « Win for Life » remporté par deux haut-responsables de l’administration bruxelloise n’était pas à l’ordre du jour officiel de la rentrée du gouvernement bruxellois ce jeudi. On nous confirme toutefois à bonnes sources que le sujet s’est invité autour de la table. Pour rappel, Le Soir révélait la semaine dernière que Rudi Vervoort (PS) et ses collègues avaient été contraints de trouver deux postes, dont un créé sur mesure, pour deux dirigeants de l’administration dont les mandats étaient arrivés à échéance. Un arrêté de 2014 précise que la rémunération des hauts mandataires bruxellois (au moins 120.000 euros par an) est maintenue jusqu’à la pension après dix années de service.

Sven Gatz (Open VLD), ministre compétent, attendait un rapport de l’administration sur le sujet depuis plusieurs semaines. Il faut en effet être « béton » au niveau juridique pour modifier la règle en vigueur actuellement puisqu’elle est coulée dans un arrêté. A priori, les deux fonctionnaires en questions garderont d’ailleurs leur rémunération jusqu’à la retraite.

Vu la polémique, avec des petits clashs entre députés de la majorité, Sven Gatz a décidé de présenter ses pistes de réforme en commission affaires générales du parlement bruxellois lundi après-midi. Contacté par Le Soir, le libéral flamand se refuse à tout commentaire d’ici là.