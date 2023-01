Standard: le nouveau rôle de Steven Alzate chez les Rouches

La mise à l’écart de Nicolas Raskin a inévitablement changé quelque peu la donne du côté des Rouches. Si Ronny Deila n’a pas modifié son système de jeu pour autant lors des deux dernières rencontres de championnat, Steven Alzate s’est vu confier le rôle qui était dévolu au Belge.

« Je jouais plus haut dans le jeu jusque-là, mais après une discussion avec le coach, nous avons opté pour me replacer devant la défense », explique le médian. « Une position que je n’ai pas très souvent occupée dans ma carrière… J’ai cependant déjà expérimenté plusieurs postes depuis que je suis professionnel et la place de numéro 6 me convient. Je m’y sens à l’aise, j’estime avoir les qualités pour remplir ce rôle, imprimer un tempo à une rencontre. »