Parlement de Wallonie: les membres du Bureau n’auront plus de chauffeur personnel

Jusqu’à présent, vice-présidents et secrétaires bénéficiaient d’une voiture avec chauffeur. Les emplois ne seront pas supprimés. Mais le recours permanent à cet avantage ne sera plus autorisé.

Le nouveau Bureau du parlement de Wallonie a tenu, ce jeudi, sa première réunion de 2022. Une innovation : l’horaire. Les sept membres (contre cinq autrefois) avaient rendez-vous de 9 à 11h, moment fixé pour la tenue de la conférence des présidents qui a adopté l’ordre du jour des travaux de l’assemblée pour la semaine prochaine.

Puis le Bureau a poursuivi ses travaux à partir de 14 heures. Après les révélations de l’automne dernier sur le fonctionnement de cette instance et du greffier, le moment est venu de préparer des réformes sur la transparence et les pratiques en vigueur à Namur. Et ce ne sera pas simple.