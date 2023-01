Podcast - Pourquoi est-ce si compliqué de faire libérer Olivier Vandecasteele, détenu en Iran?

L’humanitaire belge Olivier Vandecasteele est emprisonné en Iran depuis le 24 février 2022. Le régime perd patience et utilise une pratique dont il est coutumier qu’on appelle « la diplomatie des otages » et ce dans l’espoir de récupérer son diplomate Assadollah Assadi emprisonné lui en Belgique. En condamnant Olivier Vandecasteele à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, le régime exerce une grande pression sur la Belgique. On a interrogé Pauline Hofmann du service Monde. Elle nous explique les enjeux diplomatiques et humanitaires de cette situation particulière.

