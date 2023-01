La piraterie en mer diminue, les trafics augmentent: «La menace existe toujours»

Les actes de piraterie recensés dans le monde au cours de l’année 2022 n’ont jamais été aussi peu nombreux, selon le rapport annuel de la Marine française. Un constat qui ne signifie pas pour autant que les mers sont désormais plus sûres.

A la lecture des statistiques présentées dans le dernier rapport du centre Mica, département d’analyse de données de la Marine nationale française, on aurait envie de croire que la piraterie sur les mers du globe est en train de disparaître. En effet, ces attaques prenant pour cibles les navires marchands et leurs équipages, pour voler ou dans l’espoir d’obtenir une rançon, sont au nombre de 31 sur l’année passée, contre 79 en 2021, et les kidnappings chutent de 71 à seulement… 2 pour 2022. Un constat à nuancer, cependant.