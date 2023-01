Extrémistes toujours plus jeunes, volontaires belges en Ukraine peu dangereux…: les constats de la Sûreté

La menace de l’extrémisme de droite en Belgique continue d’augmenter et la radicalisation des jeunes est préoccupante. C’est l’un des constats de la Sûreté de l’Etat dans son nouveau rapport annuel, que « Le Soir » et « Knack » ont pu consulter.

Dans son dernier rapport de renseignement 2021-2022, la Sûreté de l’Etat donne un aperçu des menaces les plus importantes sur lesquelles se concentre le service. Il y a bien sûr la guerre sur le continent européen, les activités d’espionnage par des puissances hostiles, la menace latente d’une attaque terroriste par un acteur isolé et l’activité continue des djihadistes en Syrie et ailleurs.

Le service civil de renseignement signale aussi pour la première fois « une radicalisation inquiétante de personnes de plus en plus jeunes » en matière d’extrême droite. Dans l’interview qu’elle nous accorde, l’administratrice générale a.i. Francisca Bostyn précise que cela concerne même les 14-15 ans.

