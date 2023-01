Terres rares en Suède: le bon filon pour une transition verte européenne?

La découverte d’un important gisement de terres rares en Suède, nécessaires notamment à la création d’aimants permanents pour les moteurs de véhicules électriques et des éoliennes, laisse apparaître un espoir d’indépendance européenne dans l’industrie des métaux rares.

Le groupe minier suédois LKAB a annoncé jeudi avoir découvert un immense gisement de terres rares dans le Grand Nord suédois. Il s’agirait du plus grand gisement connu en Europe, avec plus d’un million de tonnes de métaux.

L’annonce est forte. Elle a été faite à l’occasion d’une visite de la Commission européenne en Suède, dans le cadre de la présidence suédoise de l’Union européenne. Elle survient également dans un contexte où la dépendance actuelle de l’Union à la Chine et à la Russie apparaît de plus en plus problématique. Alors, coup de comm’ suédois ou vraie révolution géopolitique ? Deux experts, contactés par Le Soir, font la lumière sur trois grandes questions que soulève cette découverte.

1