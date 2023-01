Hockey: la Coupe du monde débute ce vendredi en Inde (vidéos)

Pour la troisième fois en quatre éditions, l’Inde s’apprête à être le théâtre de la Coupe du monde de hockey sur gazon messieurs. Après New Delhi en 2010 et déjà Bhubaneswar en 2018, l’état d’Odisha, situé à l’est de l’Inde sur le golfe du Bengale, a cette fois ajouté une seconde ville avec Rourkela. C’est malgré tout dans la bouillonnante cité des temples que se tiendra la phase finale du tournoi, qui débute vendredi et se ponctuera le 29 janvier.

Au lendemain d’une cérémonie d’ouverture digne d’un film de Bollywood, avec près de 45.000 personnes amassées dans les gradins du Barabati Stadium de Cuttack, au nord de Bhubaneswar, le sport va enfin prendre ses droits.