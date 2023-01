«À propos», le podcast du «Soir» du 13 janvier: «Win fo Life» bruxellois, Belge détenu en Iran…

Win for life. Plus qu’un jeu de la Loterie Nationale, c’est aussi l’affaire qui secoue le gouvernement bruxellois. C'est une révélation du Soir, sous la plume de Julien Thomas. Les hauts mandataires bruxellois doivent-ils continuer de toucher leur salaire jusqu’à la pension alors qu’ils ont terminé leur mandat ? Pour la première fois, l'exécutif est confronté à ce type de cas. Deux dirigeants sont sous le feu des projecteurs, un poste sur mesure vient même d’être créé pour l’une d’entre eux. Si tout travail mérite salaire, tout salaire mérite-t-il travail ? Maxime Biermé du service politique est passé en studio pour répondre aux questions de Louise Canu (stagiaire).

L’humanitaire belge Olivier Vandecasteele est emprisonné en Iran depuis le 24 février 2022. Le régime perd patience et utilise une pratique dont il est coutumier qu’on appelle « la diplomatie des otages » et ce dans l’espoir de récupérer son diplomate Assadollah Assadi emprisonné lui en Belgique. En condamnant Olivier Vandecasteele à 40 ans de prison et 74 coups de fouet, le régime exerce une grande pression sur la Belgique. Camille Petoud a interrogé Pauline Hofmann du service Monde. Elle nous explique les enjeux diplomatiques et humanitaires de cette situation particulière.

Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des « Racines Elémentaires ». Ce samedi, c’est un humoriste comédien auteur metteur en scène et producteur Français. Il fait la scène comme on fait l’école buissonnière. Jérémy Ferrari se raconte dans une interview signée Nicolas Crousse. Louise Canu a commencé par demander à Nicolas de nous rappeler qui est Jérémy Ferrari.