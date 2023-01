France: quand le RN profite de sa niche pour ne pas aboyer

On appelle ça une « niche » parlementaire. C’est une journée au cours de laquelle chaque groupe d’opposition ou chaque groupe minoritaire représenté dans l’hémicycle a carte blanche à l’Assemblée pour proposer des textes législatifs aux députés. La France insoumise avait déjà eu la sienne, le 24 novembre. C’est à ce moment-là que les troupes de Jean-Luc Mélenchon avaient pensé soumettre une proposition d’interdiction de la corrida avant finalement de renoncer mais de réussir à faire voter l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution. Ce jeudi, c’était au Rassemblement national et à ses 89 députés de faire l’agenda au palais Bourbon. Ils avaient jusqu’à minuit pour imposer leur menu. Des zakouskis sur la sécurité, une entrée sur le fondamentalisme islamiste, un plat principal sur l’immigration ? Pas du tout. Fidèles à leur stratégie de dédiabolisation, Marine Le Pen et ses troupes en ont profité pour s’écarter de leur ADN historique et mettre en avant des mesures plus consensuelles.