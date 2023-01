Guerre en Ukraine: Valéri Guerassimov, «un militaire jusqu’à la racine des cheveux»

Le Kremlin a nommé son chef d’Etat-major à la tête de l’« opération militaire spéciale » en Ukraine. Son prédécesseur a tenu trois mois, démis de ses fonctions après les récents échecs et fiascos sur le front.

Correspondant à Moscou

Nouveaux mouvements d’épaulettes à la tête de l’armée russe : interlocuteur proche de Vladimir Poutine, couvert de médailles remises au fil des ans et des exploits par le président, le chef d’Etat-major des armées, Valéri Guerassimov, 67 ans, a été nommé « commandant du groupement combiné de troupes » déployées en Ukraine. Traduction : alors que le chef du Kremlin a pour la première fois, en fin d’année dernière, utilisé le mot « guerre », ce général au sommet de la hiérarchie militaire depuis dix ans prend désormais la direction de « l’opération spéciale », selon la litote du Kremlin de plus en plus mise à mal par la réalité du front. Il remplace Sergueï Sourovikine, trois mois à peine après la nomination de ce vétéran des pires guerres de Moscou qui, surnommé « général Armageddon », a été l’artisan d’une campagne de bombardements massifs en Ukraine.