Roberta Metsola: «Nous devons regagner la confiance, qui s’est construite en 20 ans et a été détruite en quelques jours»

La présidente du Parlement européen veut renforcer le respect et le contrôle des règles de conduite existantes. Elle entend par ailleurs mettre en œuvre le plus rapidement possible des réformes pour protéger l’intégrité des travaux de son assemblée.

Quatorze heures trente, jeudi. Bourrasques humides sur l’esplanade (Solidarnosc) du Parlement européen ; avis de tempête au Caprice des dieux. Le matin, deux heures durant, la conférence des présidents (les chefs des groupes politiques) a débattu des soupçons de corruption et d’ingérence par le Qatar et le Maroc. Et plus particulièrement des réformes à mener pour (tenter d’)éviter que pareils dysfonctionnements ne se reproduisent. Roberta Metsola a mis sur la table quatorze mesures applicables rapidement. Et obtenu le mandat qu’elle souhaitait, pour lancer leur mise en œuvre. Dans la foulée, elle reçoit cinq journaux européens, dont Le Soir, et s’exprime, pour la première fois, sur le scandale qui secoue l’institution qu’elle préside depuis un an presque jour pour jour.

Vous avez un mandat…