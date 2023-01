Pourquoi le Standard est obligé d’augmenter ses fonds propres de plusieurs millions d’euros

En raison des nouvelles conditions de licence et pour éviter d’être sanctionné sportivement d’un point, le Standard va devoir augmenter ses fonds propres, actuellement négatifs, de 20 %.

Il y a quinze ans, à cette époque de la saison, le Standard se rapprochait de la fin d’un championnat qui allait lui permettre de mettre fin à la chasse au titre vieille d’un quart de siècle. Depuis quinze ans, les temps ont changé à Sclessin, des finances au sportif. Mais le carrousel des propriétaires a également tourné à plein régime. D’un Lucien D’Onofrio désireux de jouer l’Europe chaque saison, on est passé à un Roland Duchâtelet visant la Ligue des champions une fois tous les dix ans, un Bruno Venanzi souhaitant remporter un trophée toutes les deux saisons et maintenant des Américains dont, à l’heure actuelle, on ne connaît absolument rien des intentions pour un Standard faisant désormais partie d’un groupe de clubs.