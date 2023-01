Mercato: en quête de renfort offensif, le Sporting de Charleroi est en discussions avancées avec Willem Geubbels

En quête de renfort offensif, le Sporting de Charleroi suit de très près Willem Geubbels. L’attaquant de 21 ans arrive en fin de contrat à Monaco en juin prochain et pourrait s’engager avec les Zèbres dans les jours à venir. Des discussions ont été entamées il y a plusieurs jours déjà entre les différentes parties et même si elles ne sont pas simples, elles avancent bien.

S’il s’est un peu perdu en chemin à cause de plusieurs blessures à Monaco, Willem Geubbels avait tout de même rejoint le Rocher contre un chèque de 20 millions d’euros en provenance de Lyon en 2018. Le joueur avait alors déclaré qu’il voulait marcher sur les traces d’un certain… Kylian Mbappé, qui venait de rejoindre le PSG. Prêté la saison passée à Nantes, Willem Geubbels avait disputé 26 rencontres et trouvé le chemin des filets à trois reprises, sans toutefois réussir à totalement s’imposer dans une formation canarie qui comptait notamment sur Randal Kolo Muani en attaque.

S’il se concrétise, c’est le genre de coup qui rappelle celui réussi par les Zèbres avec un certain Victor Osimhen, même si le profil ici est légèrement différent puisqu’il ne s’agit pas d’un pur numéro 9. Les Sambriens espèrent en tout cas que la réussite serait identique. On parlerait non pas ici d’un prêt avec option d’achat, mais plutôt d’un transfert définitif avec un certain pourcentage à la revente.