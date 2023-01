Il faut mettre les moyens pour protéger la démocratie

Dans un entretien exceptionnel, la n º1 de la Sureté de l’Etat annonce une nouvelle approche pour le crime organisé. On ne peut que saluer le retour de la Sûreté pour des opérations menées en lien avec la police et la justice contre la criminalité organisée.

C’est une interview rare qu’accorde au Soir Francisca Bostyn, la patronne ad interim de la Sûreté de l’Etat ; et pour cause, les services de renseignement préfèrent se faire oublier. Il n’empêche, le moment est plutôt bien choisi car l’organisme a enregistré des succès récents, avec l’expulsion d’espions russes, la conclusion de dossiers de terrorisme et d’extrémisme et surtout l’enquête pour ingérence à l’origine des révélations du scandale de corruption au Parlement européen. Trop de lumière n’est pas désiré mais un peu permet de montrer que la place de Bruxelles, particulièrement visée en raison de la présence de l’Otan et des instances européennes, est entre de bonnes mains.