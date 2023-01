Météo: de nouvelles averses avant le retour de la neige ce week-end

Le temps sera généralement sec en Flandre vendredi avec de larges éclaircies suivies d’un temps plus nuageux, avec éventuellement une averse très localisée, selon les prévisions de l’IRM. Dans le sud du pays et surtout en Haute Belgique, la nébulosité sera souvent abondante avec de régulières averses. Dans l’après-midi, le risque d’averses se cantonnera uniquement au sud du sillon Sambre et Meuse et de belles ouvertures reviendront dans la moitié ouest. Les maxima seront compris entre 4 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest tournera vers l’ouest et deviendra modéré à assez fort, fort à la Côte, avec des rafales de 70 km/h. En soirée, le vent perdra un peu en intensité.

Cette nuit, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies, excepté sur l’Ardenne où des nuages bas s’accrocheront parfois sur les sommets. En seconde partie de nuit, le ciel s’ennuagera et de faibles pluies toucheront le littoral en fin de nuit. Les minima se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Le vent sera modéré de sud-ouest revenant au sud-sud-ouest. Il deviendra parfois assez fort à l’aube.

Samedi, le ciel sera chargé avec des pluies, parfois soutenues, qui arriveront par l’ouest en cours de matinée. Les précipitations ne quitteront notre pays que dans le courant de la nuit de samedi à dimanche et conduiront à nouveau à d’importants cumuls de précipitations, notamment au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima se situeront entre 8 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés en plaine. Le vent de sud-sud-ouest sera assez fort à fort dans l’intérieur, et fort au littoral ; il virera progressivement au sud-ouest en fin de journée, et à l’ouest-sud-ouest au littoral. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 70 à localement 80 km/h.

Dimanche, le ciel sera partagé entre (larges) éclaircies et champs nuageux, plus nombreux l’après-midi et parfois porteurs d’averses. Celles-ci pourraient d’ailleurs adopter un caractère hivernal en haute Belgique. Il fera nettement plus frais avec des maxima de 2 degrés en Ardenne à 8 degrés à la mer. Le vent restera bien présent, assez fort à parfois fort d’ouest-sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 70 km/h.

Lundi, le temps devrait d’abord, rester variable avec des périodes éclaircies mais aussi, par moments, des averses, hivernales en Ardenne. Un temps plus sec avec du soleil devrait se dessiner par l’ouest dans le courant de l’après-midi. Les maxima, en baisse, se situeront entre 0 degré en Hautes Fagnes et généralement 4 degrés en plaine.

Le temps pour le reste de la semaine prochaine est encore assez incertain. Il fera toutefois plus froid avec des maxima autour de 3 degrés dans le centre du pays. Les gelées nocturnes seraient de retour de manière répandues jusqu’en plaine. Des périodes de précipitations seront possibles, et les précipitations pourraient d’ailleurs prendre un caractère hivernal, y compris en basse Belgique.