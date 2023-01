«Rat d’égout», «Nain aux hormones»: les insultes d’anciens dirigeants du Barça envers Lionel Messi

La relation entre l’attaquant argentin et la direction de Barcelone s’est fortement dégradée lors des dernières années de son contrat en Catalogne, à un tel point qu’en coulisses, certains dirigeants ne cachaient pas leur agacement.

L’ancienne direction du FC Barcelone est dans la tourmente. La presse espagnole rapporte que des membres de l’équipe du président Josep Maria Bartomeu sont soupçonnés d’avoir fait fuiter les contrats de Lionel Messi et Gerard Piqué en 2021 et 2022. Des insultes à l’égard du joueur argentin étaient également émises par ces dirigeants.

Ces révélations émanent d’une enquête de la police catalane sur le « Barçagate » concernant les soupçons de gestion déloyale et de corruption au sein du club sous Bartomeu. Ce sont plus particulièrement l’ex-directeur exécutif Òscar Grau et l’ex-directeur juridique Román Gómez Ponti qui sont impliqués dans ce cas de divulgation de données personnelles.