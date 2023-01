«Détours wallons»: Le bonheur n’est pas forcément dans le parc

A force, on a tout vu et tout entendu en Wallonie. Ils se comptent par centaines (ou peut-être plus) les clubs, associations, mouvements et groupements en tous genres qui posent leur candidature à un soutien régional et réclament des sous et encore des sous, parfois pour une question de survie. Ils clament leur bonheur quand leur dossier est retenu ou prennent un coup au moral quand ils sont évincés. C’est la loi du genre.

Mais il y a des exceptions. Parfois, certains jubilent, comme on le ferait d’une victoire historique, à l’annonce d’un projet recalé tout en renonçant à une manne financière qui ferait l’affaire de tous les acteurs environnants. Nous ne sommes pas retenus ? Bonne nouvelle !