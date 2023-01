Les participants au forum économique de Davos épinglés pour leur moyen de transport: «C’est une honte»

L’étude menée par le groupe de réflexion environnemental néerlandais CE Delft révèle que le nombre de vols privés au départ et à destination des aéroports autour de Davos était deux fois plus élevé pendant l’événement que pendant une semaine moyenne.

Lors du dernier Forum économique de Davos, plus d’un millier de jets privés ont atterri et décollé dans les aéroports avoisinant la station des Alpes suisses, ce qui a fait quadrupler les émissions de CO2 liées à ces vols, démontre vendredi une étude commandée par Greenpeace. L’organisation environnementale réitère dès lors son plaidoyer en faveur d’une interdiction européenne des jets privés et des vols courts qui possèdent une alternative en train.

L’étude menée par le groupe de réflexion environnemental néerlandais CE Delft révèle que le nombre de vols privés au départ et à destination des aéroports autour de Davos était deux fois plus élevé pendant l’événement que pendant une semaine moyenne. Ces vols ont provoqué l’émission de 7.400 tonnes de CO2, soit quatre fois plus que pendant une semaine ordinaire, rapporte Greenpeace, alors que l’édition 2023 de cette grand-messe annuelle débute dans quelques jours.

« Les riches et les puissants s’envolent actuellement pour Davos pour discuter du climat et des inégalités mondiales à huis clos, en utilisant le moyen de transport le plus inégalitaire et le plus polluant qui soit : le jet privé », fustige dans un communiqué Joeri Thijs, porte-parole de Greenpeace Belgique. « C’est une honte. Et c’est d’autant plus indécent quand on sait qu’en ce mois de janvier 2023, des records de chaleur sont déjà battus dans toute l’Europe et que les catastrophes climatiques touchent de plus en plus de personnes dans le monde. »

L’étude met par ailleurs en avant que 53 % des vols en jet privé au départ et à destination des aéroports proches de Davos étaient des vols de moins de 750 km, tandis que 38 % d’entre étaient des vols ultra-courts de moins de 500 km qui auraient facilement pu être réalisés en train ou en voiture. Le vol le plus court ne faisait que 21 km, épingle encore Greenpeace. Entre la Belgique et Davos, il y a eu 15 vols au cours de la période analysée.

« Le WEF (World Economic Forum) prétend contribuer à l’objectif de 1,5 degré de l’Accord de Paris sur le climat. Quelle hypocrisie pour cette ’fête annuelle du jet privé’», tacle Joeri Thijs, qui invite sans attendre nos responsables à « montrer l’exemple, et à interdire les jets privés ainsi que les vols courts inutiles ».

À l’heure actuelle, les jets privés ne sont pas réglementés dans l’Union européenne, bien qu’ils soient pourtant plus polluants que les avions commerciaux, selon une étude de Transport &Environment citée par Greenpeace.