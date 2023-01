Etats-Unis: un proche de la cofondatrice de Black Lives Matter, est décédé après une interpellation de la police

L’homme a été maintenu au sol par plusieurs policiers et soumis à plusieurs coups de taser.

Un cousin de la cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, Patrisse Cullors, est décédé après avoir été interpellé par la police, a rapporté la BBC. L’homme de 31 ans est décédé dans un hôpital de Santa Monica (Californie), quelques heures après avoir été maîtrisé dans la rue par la police de Los Angeles et soumis à plusieurs coups de taser.

Keenan Anderson était un enseignant et un père de famille. Il habitait à Washington D.C. et était en visite à Los Angeles. La cause de son décès n’a pas été officiellement établie.

Le département de la police de Los Angeles a publié les images de la caméra que portait l’officier le jour de l’interpellation, le 3 janvier. Sur ces images, on voit Keenan Anderson implorer de l’aide, alors que les policiers le maintiennent au sol. On l’entend s’exclamer : « Ils essaient de me faire George Floyd ! », une référence au meurtre d’un homme noir par un policier, qui a donné naissance au mouvement Black Lives Matter.

Les policiers qui ont maîtrisé M. Anderson sont intervenus suite à un accident de la route. Le chef de la police, Michel Moore a déclaré lors d’une conférence de presse que l’homme avait commis un délit de fuite. Il aurait tenté de « monter dans la voiture d’une autre personne sans sa permission ».

Les images de la caméra corporelle montrent M. Anderson en détresse à l’arrivée des policiers. Il criait que quelqu’un essayait de le tuer, bien qu’aucune menace n’apparaisse sur la vidéo. L’homme est d’abord docile, avant de s’enfuir à l’arrivée de policiers supplémentaires. Lorsqu’il est maîtrisé par les officiers, l’homme est d’abord calme, puis défiant, puis craintif et appelle à l’aide. Le taser est utilisé pendant 30 secondes par un policier. Les autres maintiennent M. Anderson au sol. L’homme reçoit ensuite un coup de taser supplémentaire pendant 5 secondes.

L’ambulance est arrivée rapidement sur les lieux et a transporté Keenan Anderson dans un hôpital local. Il est décédé environ 4h30 plus tard, après avoir fait un arrêt cardiaque selon la police. Un rapport de toxicologie de la police indique que M. Anderson était positif au cannabis et à la cocaïne.

La mort de Keenan Anderson a suscité de nouveaux appels de militants pour réformer la police. Patrisse Cullors, cofondatrice de Black Lives Matter et cousine de M. Anderson a déclaré au Guardian : « Mon cousin demandait de l’aide, et il ne l’a pas reçue. Mon cousin avait peur pour sa vie. Il savait ce qui était en jeu et il essayait de se protéger. Personne n’était prêt à le protéger. »