Hadja Lahbib évoque la situation d’Olivier Vandecasteele: «Nous envisageons toutes les possibilités»

Hadja Lahbib a réaffirmé que les Affaires étrangères et le gouvernement mettaient tout en œuvre pour obtenir la libération du Tournaisien et, en attendant, pour améliorer ses conditions de détention. Elle l’a confirmé à nouveau ce vendredi à nos confrères de la RTBF. « Ce n’est pas une affaire qui se réglera sur la place publique. Deux, nous nous devons à la plus grande discrétion et rester extrêmement prudents. Nous envisageons toutes les possibilités. Quand je dis toutes les possibilités, c’est toutes les possibilités. Je ne peux pas en dire plus pour l’instant. »