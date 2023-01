Tendance: fabriquer ses propres cartes de vœux et «réanimer» la tradition

La tradition veut qu’on ait jusqu’à la fin janvier pour exprimer ses vœux de Nouvel An. Cela laisse encore du temps à celles et ceux qui n’ont pas encore sacrifié à cette « coutume sociale » pour y songer et décider peut-être cette fois de faire preuve de davantage d’originalité que les années précédentes : en fabriquant directement les cartes de vœux à envoyer, c’est-à-dire en se munissant de papiers cartonnés, de crayons, de tubes de colle, de peintures, de tissus et en laissant libre cours à la créativité.

La pratique peut paraître insolite. Elle est, en réalité, de plus en plus courante, promue par des recommandations et des conseils très pratiques dans les magazines et de multiples images de réalisations sur les réseaux sociaux. Elle « exhale » quelque chose du parfum de notre époque, celle-là même qui promeut le do it yourself et n’hésite pas à remettre à l’avant-plan des loisirs anciens comme le tricot, la broderie ou encore la céramique par exemple.