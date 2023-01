Coupe du monde de hockey: les Red Lions ont toutes les cartes en main pour réaliser le doublé

Après avoir tout gagné en l’espace de 3 ans (une Coupe du monde, en décembre 2018, un Euro durant l’été 2019 et le titre olympique, à Tokyo, en 2021), la Belgique va remettre l’ouvrage sur le métier pour remporter, à nouveau, le titre mondial, le 29 janvier prochain, dans le Kalinga Stadium, qui avait été le théâtre de son tout premier sacre planétaire. Un rendez-vous que ce groupe attend avec impatience, lui, qui travaille d’arrache-pied, depuis 18 mois, pour atteindre cet objectif. Mais, pas question d’afficher une quelconque arrogance. Les Red Lions ont tout remis à plat pour préparer au mieux ce rendez-vous. Ils ont redéfini leur ADN et ils ont soigné les moindres détails pour être encore plus costauds et redoutables que lors des précédents rendez-vous. Et voici pourquoi ils sont convaincus de pourvoir réaliser ce nouveau défi.