Fermeture du Fuse: une pétition récolte près de 20.000 signatures en quelques heures

U ne pétition lancée jeudi soir appelant à la réouverture du Fuse, le plus vieux club techno de Belgique a déjà récolté près de 20.000 signataires sur les 25.000 possibles.

« Nous exhortons tout le monde à signer cette pétition pour sauver le Fuse », implorent les auteurs qui souhaitent la réouverture de l’un des plus prestigieux clubs d’Europe.

La célèbre boîte de nuit « Le Fuse » a fermé ses portes à Bruxelles, avec effet immédiat jeudi soir. C’est un véritable retentissement pour le monde de la nuit. La raison de cette soudaine fermeture est un arrêté du gouvernement bruxellois (Bruxelles Environnement) qui stipule que le niveau sonore de la boîte ne peut plus excéder 95dB et que le club doit fermer ses portes à deux heures du matin. Des conditions qui, pour les patrons, ne tiennent pas la route.

Le Fuse a été créé en 1994 par Thierry Coppens et Peter Decuypere. Steven Van Belle, le directeur artistique actuel, a expliqué au « Soir » pourquoi le club a décidé de fermer.

Des nombreuses discussions

Le club a été informé de la décision du gouvernement le 31 décembre dernier. « Nous avons essayé de trouver une solution entre-temps, avec le voisin, ainsi qu’avec la ville de Bruxelles. Il y a eu de nombreuses discussions directes dès le départ avec ce voisin et ses avocats. Nous avons toujours voulu être constructifs et avons longtemps tenté de trouver une solution. Par exemple, nous lui avons proposé de louer son bien, et même de l’acheter. Nous avons investi dans l’isolation. Mais nous ne sommes pas arrivés à un compromis. C’est pourquoi nous sommes contraints d’annoncer une fermeture. »

Pour les patrons du Fuse, fermer à deux heures du matin n’est tout simplement pas envisageable. Un volume sonore à moins de 95dB non plus.

« La clientèle jeune arrive en général entre une et deux heures du matin et le club reste ouvert jusque sept ou huit heures. Et si on réduit le son à 95dB, il s’agirait d’un volume cinq fois moins puissant que la normale. A ce niveau sonore, les gens parlent au-dessus de la musique », explique Steven Van Belle.

Imaginer d’isoler le bâtiment davantage, pour réduire la nuisance sonore, n’est pas financièrement possible. « Il faudrait construire une boîte dans une boîte. » La capacité du club serait réduite de moitié et les travaux prendraient au moins un an, sans rentrée d’argent et sans garantir le succès de cette nouvelle isolation.

Vers une réouverture ?

La fermeture n’est pas définitive, mais temporaire. Le Fuse a interpellé Bruxelles Environnement et attend une réponse d’ici le 25 janvier pour savoir si une réouverture est possible.

Un des arguments de Steven Van Belle est le suivant : « Lorsqu’on achète un bien près d’une boîte de nuit, il faut pouvoir en assumer les conséquences. Si tu achètes une maison près d’un aéroport, tu sais que tu vas vivre avec du bruit. »

« La décision est disproportionnée. Cela ne prend pas en compte le fait que nous sommes présents dans le paysage culturel Bruxellois depuis trente ans, et que ce voisin est arrivé après nous. Cela ne prend pas non plus en compte que nous avons tenté et essayé de nombreux compromis, et que nous avons toujours été ouverts au dialogue. »

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS), a montré son soutien en publiant « Le #Fuse doit vivre » sur Twitter. « Il s’agit d’un monument qui a tellement apporté à notre capitale. Je m’engage à tout faire pour trouver une solution pour qu’il rouvre au plus vite », continue le politicien.

De son côté, Alain Maron, ministre bruxellois de l’Environnement (Ecolo), « souhaite que tous les efforts soient entrepris en vue d’une réouverture rapide de ce haut lieu festif bruxellois », rapporte BX1. Le ministre a annoncé avoir « réuni mercredi les responsables de la police de l’environnement et l’exploitant du Fuse en vue d’identifier les pistes de solution permettant une réouverture rapide ».