Stromae, Angele...voici les artistes les plus écoutés en Belgique francophone en 2022

Le rap francophone s’est octroyé la part du lion dans le classement des albums les plus vendus de l’année en Belgique francophone avec huit entrées dans le top 10, ressort-il de l’Ultratop charts 2022 de la Belgian recorder music association (BRMA) publié vendredi. La première place revient néanmoins, et sans grande surprise, à «Multitude» de Stromae, sorti le 4 mars.

Hormis le dernier opus du maestro, Angèle est la seule artiste non rap à avoir réussi à se hisser parmi les 10 premières places du top 100 grâce à son album «Nonante-cinq», en troisième position. Elle y est également la seule artiste féminine.

Pour le reste, la tête du classement est donc occupée par des albums de rap francophones, à commencer par «Civilisation» d’Orelsan (2) et «Jefe» de Ninho (4). Vient ensuite Lomepal, qui se paye le luxe d’occuper la 5e place avec son dernier effort, «Mauvais ordre», mais également la 10e place avec «Jeannine» sorti en 2018. Il partage cette particularité avec Damso, dont l’album «Ipséité» (2017) occupe la 6e place alors que son dernier disque, «QALF» se place en 8e position. Enfin, «Deux frères» de PNL (7) et KMT de Gazo (9) complètent le top 10.

À lire aussi Aleph Quintet: «La musique surgit dans le silence et se nourrit du silence»

Il faut attendre la 13e place du top 100 pour trouver un album non francophone avec «Harry’s house» de Harry Styles. L’ancien One Direction domine en revanche le top des singles, non seulement en Belgique francophone mais également à l’échelle nationale, avec «As it was».

Outre cette chanson, la liste des morceaux les plus écoutés au sud du pays, plus diversifiée en matière de langue, comprend respectivement «Calm down» de Rema, «ABCDEFU» de Gayle et «L’enfer» de Stromae, mais aussi «Bam Bam» de Camilla Cabello avec Ed Sheeran, «Démons» d’Angèle et Damso et «Un jour je marierai un ange» de Pierre Demaere. Viennent ensuite «La quête» d’Orelsan et «La fama» de Rosalia et The Weekend. Imagine Dragons referme le top 10 avec son titre «Enemy».