Enseignement: les élèves flamands accusent un retard d’apprentissage important

L’enquête de Kristof De Witte et Letizia Gambi, réalisée pour la troisième année consécutive, analyse les tests passés par les élèves de la sixième année de l’enseignement catholique, les tests interdiocésains (entre écoles catholiques).

En 2022, l’étudiant moyen a perdu 15 semaines d’apprentissage en 2022 par rapport à 2019 (37 semaines d’enseignement par an). Le déclin de l’apprentissage concerne surtout le néerlandais et les mathématiques. Les chercheurs sont encore plus inquiets, car depuis 2019, l’apprentissage des bons élèves a aussi baissé.

À lire aussi L’école doit-elle craindre l’intelligence artificielle?

En cause, la pandémie et la pénurie des enseignants

Le confinement a creusé l’écart entre le niveau des élèves défavorisés et celui des élèves performants. Pour rattraper ce retard, les professeurs ont donc dû se concentrer sur les étudiants précaires. Ce qui a entraîné indirectement une baisse importante d’éducation pour les meilleurs d’entre eux.