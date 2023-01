Fermeture du Fuse: une des plaintes pose encore problème

La fermeture du prestigieux club bruxellois a créé l’émoi. Une pétition en faveur d’une réouverture rapide a récolté plus de 22.000 signatures en moins de 24 heures.

En raison d’un litige de voisinage, l’inspection de Bruxelles Environnement a constaté le non-respect des normes de voisinage relatives au bruit, telles que couchées dans un arrêté du gouvernement bruxellois. Le niveau sonore ne peut en effet excéder 95dB. Le night-club, installé depuis 1994 dans les Marolles, est donc contraint de fermer ses portes à 2h du matin. Le Fuse estime cependant qu’il lui est « impossible d’ouvrir dans ces conditions » et a donc préféré fermer.

« Nous sommes conscients de l’émotion que suscite cette situation », a souligné l’instance régionale, alors qu’une pétition en faveur d’une reprise a recueilli plus de 22.000 signatures en moins de 24 heures et que, dans les rangs politiques, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close (PS) et le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) ont tous deux souhaité « une réouverture rapide ». « Nous cherchons une solution », a conclu la porte-parole de Bruxelles Environnement, Pascale Hourman, précisant que les conditions imposées au Fuse reposent sur une base juridique.