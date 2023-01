Le leasing auto privé démarre doucement: quand est-ce intéressant?

Encore confidentielle, la location d’une voiture via un contrat de leasing privé fait son chemin sur les routes belges. Un choix qui promet facilité et tranquillité d’esprit. Mais à quel prix ?

Doucement, le leasing privé grignote sa place sur les routes belges. Le principe ? Plutôt que d’acheter une voiture, il est possible de la louer, via un contrat de leasing qui dure plusieurs années. Si la formule est très répandue au sein des entreprises (avec sa fiscalité avantageuse), elle reste encore peu connue chez les particuliers. En 2022, d’après les chiffres récoltés par Renta, la fédération du secteur, plus de 18.000 voitures roulaient avec un contrat de leasing privé en Belgique. C’est très peu, même pas 1 % du parc automobile global, mais c’est en croissance. Entre 2018 et 2022, le nombre de véhicules en leasing a progressé de 50 % chez nous. Et à en croire les acteurs du segment, la tendance devrait se poursuivre. « Nous nous attendons à ce que nos chiffres triplent, voire quadruplent en 2023 », assure Jean-Marc Ponteville, le porte-parole de D’Ieteren, qui propose ce type de service pour les marques du groupe.