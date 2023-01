Felice Mazzù, l’entraîneur du Sporting de Charleroi: «On ne doit surtout pas s’emballer après la victoire à Eupen»

« Pour moi, il n’y a pas de contexte différent. Une victoire reste une victoire. Surtout dans la période dans laquelle on est. Il faut en profiter mais, en même temps, il faut rester calme, en gardant les pieds sur terre. Car on n’a encore rien fait de significatif. On a simplement trois points, mais on sait qu’on a besoin d’enchaîner, de prendre des points, de gagner. Vous savez : au-delà de la victoire décrochée à Eupen, il faut surtout retenir le contenu, surtout de la première période. Nous devons essayer de répéter cette manière de jouer. Sans s’emballer, je le répète. »

Pour rêver d’une éventuelle « remontada » au classement, le Sporting de Charleroi sait qu’il doit enchaîner les résultats positifs. La victoire à Eupen (1-2), décrochée samedi dernier, a remis les Zèbres sur les bons rails. Une confirmation est maintenant plus que souhaitée à l’occasion de la réception du Cercle Bruges (dimanche, 21 heures). « L’état d’esprit est bon, comme une semaine après une victoire en fait. Nous avons bien travaillé de la semaine, comme depuis que je suis arrivé en fait. Cette victoire a ajouté de la sérénité et davantage de sourire dans le groupe », pointait Felice Mazzù, l’entraîneur du RCSC.

Hormis Nadhir Benbouali (forfait pour le reste de la saison), Mazzù devrait compter sur un noyau semblable à celui du week-end dernier. Y compris avec Ken Nkuba, qui s’est entraîné normalement après son coup direct reçu à Eupen. Le Sporting est prêt à livrer bataille au Cercle Bruges (10e avec 26 points). « Je ne parle jamais d’équipe plus ou moins abordable car toutes les formations ont des qualités. Je ne me fie jamais au classement quand je joue un adversaire. Dans un match, il y a plusieurs vies et des situations qu’on ne prédit pas. Le Cercle est une équipe qui revit depuis le changement d’entraîneur et qui a enchaîné des victoires. Ils sont forts dans la pression et la contre-pression. Ce sera à nous d’être concentrés, professionnels et de respecter les consignes pour gagner chez nous. »