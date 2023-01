Un trésor intérieur

Sylvie Portas est convaincue qu’on est tous dotés d’un potentiel sensible, un socle essentiel pour sentir, explorer, apprendre, percevoir, créer. Dans le cas de la haute sensibilité, mais comme pour toutes particularités, il y a des atouts et des défis. Mieux se connaître, mieux accueillir ses singularités permettra de déployer cette riche particularité et de bien vivre avec sa sensibilité.