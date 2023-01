Comment aider les enfants à vivre leur hypersensibilité?

Clément a huit ans. Il a « du mal à retenir et à supporter » ce qu’il entend ou ce qu’on lui fait dans la cour. Il a des « problèmes relationnels avec les autres et je considère cela comme un handicap ». Jérôme, lui, 14 ans, explique qu’il a toujours dû « prendre sur moi en grandissant, tout en m’exprimant dans des carnets dans lesquels je rédigeais les univers que je m’inventais et les thèses auxquelles je réfléchissais ».