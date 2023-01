Franco Dragone blanchi par la justice trois mois après son décès

Me Michèle Hirsch, qui était l’avocate de Franco Dragone, s’est dite « heureuse » de cette décision qui « consacre l’innocence » de son client.

Concernant Franco Dragone, la chambre du conseil a prononcé le non-lieu par le fait que l’action publique est éteinte en raison de son décès, mais la juge relève, dans la motivation de son ordonnance, que rien ne permettait de renvoyer l’homme de spectacle devant un tribunal, tout comme les 41 autres inculpés. La magistrate a analysé les pièces soumises à son analyse par le ministère public et a conclu qu’elles n’apportaient aucun indice permettant de penser que les inculpés avaient participé à une fraude fiscale et à du blanchiment d’argent.

La chambre du conseil a prononcé un non-lieu pour l’ensemble des 42 personnes et sociétés inculpées dans cette affaire, pointant notamment des « procédés déloyaux » et « d’un autre âge » des enquêteurs, le fait qu’ils ont eu « des contacts avec la presse pendant l’instruction », mais aussi le fait qu’ils ont « bâclé certains devoirs à décharge ».

La chambre du conseil de Mons a rendu, vendredi, une ordonnance de non-lieu dans un dossier de fraude fiscale qui impliquait entre autres Franco Dragone, le metteur en scène louviérois mondialement connu, décédé le 30 septembre à l’âge de 69 ans. « Tout ce que Franco Dragone a construit a été saccagé par une enquête de 10 ans injuste et déloyale », a commenté Me Michèle Hirsch, l’avocate de ce dernier.

Me Michèle Hirsch, qui était l’avocate de Franco Dragone, s’est dite « heureuse » de cette décision qui « consacre l’innocence » de son client, bien qu’elle déplore les effets néfastes que cette enquête a produit sur le concepteur de spectacles renommé. « J’aurais tellement voulu lui annoncer : la justice vous rend justice et consacre votre innocence totale. Il était confiant, mais il est décédé avant le prononcé qui a été remis à plusieurs reprises. Il n’y a pas de gomme pour effacer 10 ans d’enquête injuste, d’accusations arbitraires et médiatisées ».