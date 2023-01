Du changement pour les participants du Selor

Une dérogation sera toutefois possible.

Depuis le 2 janvier, les participants aux tests de sélection informatisés du Selor n’ont plus l’autorisation d’utiliser une feuille de brouillon. La suppression de celle-ci renforce l’efficacité des tests et cela permet de réduire considérablement la consommation de papier, avance le bureau de sélection de l’administration fédérale.

À lire aussi Le rôle du Selor

Les tests organisés par le Selor « sont de bons prédicteurs de la performance professionnelle d’un candidat selon des études scientifiques (…) et la feuille de brouillon n’est pas nécessaire pour effectuer ces tests », déclare une porte-parole du SPF Stratégie et Appui BOSA. Sans cette feuille, « nous pouvons supposer que nous pouvons mesurer encore plus précisément les aptitudes ou les compétences nécessaires pour un emploi », souligne-t-elle.

Dorénavant, les tests se dérouleront donc sans feuille de brouillon, à l’exception d’une minorité de tests où celle-ci sera jugée nécessaire comme, par exemple, un test où il est demandé au candidat de faire un classement. Le niveau de difficulté d’autres tests a été ajusté afin de les rendre possibles sans brouillon.