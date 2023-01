Des ressources inégalement réparties et une large réflexion régionale

Si les ressources en eau en Wallonie et à Bruxelles sont globalement suffisantes, contribuant même à alimenter partiellement la Flandre, elles restent insuffisantes par endroits et par moments, faute d’interconnexions et de stockage suffisants.

Pour la ministre régionale Céline Tellier, qui participait fin 2022 à Libramont à une présentation des travaux de sécurisation de la zone dite Wallonie du Sud, « il faut dès lors s’adapter, non pas pour nous résigner, mais pour nous préparer et nous équiper par des mesures structurelles et progressives pour augmenter la disponibilité de nos ressources en eau, réguler lorsque c’est nécessaire la demande tout en faisant en sorte de mieux supporter les périodes de sécheresse. Ces mesures structurelles visent à réduire les situations de stress hydrique et à prévenir les pénuries d’eau, et pas seulement à gérer les épisodes critiques, ce qui est le rôle de la cellule “sécheresse” du Centre régional de crise. »