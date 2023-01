La Wallonie du Sud continue à sécuriser son approvisionnement en eau

Globalement, l’approvisionnement en eau est satisfaisant en Wallonie, mais certaines régions souffrent plus que d’autres d’un certain déficit, surtout en période sèche. Le Schéma régional des ressources en eau (SRRE) œuvre pour réduire ces faiblesses.

Avec les sécheresses estivales qui deviennent régulières et de plus en plus sévères, avec une augmentation de certains besoins, notamment pour l’irrigation, avec une augmentation, même modérée, de la démographie, avec certains loisirs très gloutons comme les piscines privées, les besoins en eau grandissent et montrent, de ci de là, que cette ressource n’est pas intarissable, surtout lors de périodes estivales sèches comme celles de 2022 où diverses communes se sont retrouvées à sec. Le problème est majeur car l’eau est évidemment vitale pour tout un chacun.

Les pouvoirs politiques régionaux et communaux – certaines communes restant autonomes en la matière – et les gestionnaires de réseau y sont très attentifs et travaillent sur la sécurisation de l’approvisionnement depuis des lustres, partout en Wallonie et à Bruxelles.