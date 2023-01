Loterie nationale: moins de sommes jouées mais un record de gains en 2022

La Loterie nationale aura réalisé un chiffre d’affaires de presque un milliard et demi d’euros en 2022. Pourtant, les Belges ont joué avec plus de prudence aux jeux de hasard à cause du climat économique difficile.

Les Belges jouent moins à la Loterie nationale », annonce Jannie Haek, président du comité de direction de l’entreprise belge des jeux de hasard. D’après lui, ce phénomène s’explique par les difficultés financières qu’ont rencontrées les citoyens. En effet, une faible confiance des consommateurs se fait ressentir dans la consommation des produits.

Un joueur sur deux déclare également avoir modifié son comportement, c’est-à-dire qu’il joue pour un plus petit montant ou moins souvent. Malgré la forte inflation, la Loterie nationale assure ne pas avoir augmenté ses prix : « De nombreux Belges jouent à nos jeux pour un petit montant. Cela leur procure du plaisir et du rêve. »

Malgré ces problèmes rencontrés, le chiffre d’affaires de la Loterie nationale de 2022 s’est établi à 1,488 milliard d’euros. Un modèle responsable s’est donc mis en place : beaucoup de joueurs et des petites mises d’une moyenne de 4,9 euros par joueur, soit 20 cents de moins qu’en 2021.

Près d’un milliard et demi d’euros de gains distribués

L’année dernière, presque 96 millions de gagnants se sont réparti un peu moins d’un milliard d’euros de gains, ce qui est un record pour la Loterie nationale. Le gain moyen s’élève à 10,4 euros et quelque 204 personnes sont devenues « quasi » millionnaires, selon M. Haek.

Le public cible de cette entreprise est très large, tous les Belges majeurs sont visés. La distribution des jeux se fait à très grande échelle avec un énorme réseau de vente physique ainsi qu’un écosystème digital conséquent.

Au total, l’entreprise compte plus de 8.000 points de vente. Près de la moitié du chiffre d’affaires est généré par les librairies, partenaires principaux. Les ventes numériques, elles, sont restées stables et représentent près d’un quart de ce montant, majoritairement grâce aux smartphones et aux tablettes.

Les bonnes causes également gagnantes

La Loterie nationale se distingue des opérateurs de jeux privés par ses dons à de nombreuses associations. C’est ce que l’entreprise appelle le retour à la collectivité. En 2022, 200 millions d’euros structurels ont été attribués aux bonnes causes et 145 millions à l’Etat (rente de monopole pour les jeux de loterie). Les trois nouveaux protocoles sont le Belgian National Orchestra, Bozar et La Monnaie.

Plus de 500 projets ont été soutenus par la Loterie Nationale, principalement dans les domaines de l’art, de la culture, de la solidarité, de la science et du sport. Les partenaires structurels du sport sont d’ailleurs le joueur de basket Retin Obasohan (Red Lions), le joueur de football Thomas Meunier (Red Devils) ainsi que la joueuse de volley Britt Herbots (Yellow Tigers).

Ils soutiennent d’autres projets culturels tels que les Festivals de Wallonie et de Flandre ou encore la KBR mais aussi des projets sociétaux comme la Ligue cardiologique belge et l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique.