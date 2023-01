Ecolo veut réduire de 30% les salaires des ministres et parlementaires

Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane annoncent vouloir réduire d’un tiers les rémunérations des ministres, à tous les étages, ainsi que des parlementaires, « par souci d’exemplarité ».

Dans l’interview qu’ils nous accordent à propos de la rentrée politique 2023 (lire par ailleurs), Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, coprésidents d’Ecolo, réclament une série de réformes « ambitieuses » pour la Vivaldi, à mettre en œuvre dans les six mois qui viennent, soutiennent-ils.

Les verts veulent voir advenir une réforme fiscale, une réforme des pensions, ainsi qu’un parquet financier dans la lutte contre la corruption et la criminalité financière. Mais aussi, dans « un souci d’exemplarité, en ces temps troubles où les politiques sont souvent montrés du doigt, aussi en ces temps de crise », ils proposent de « baisser les salaires des ministres et les rémunérations des parlementaires – via la suppression des indemnités forfaitaires – de 30 %, cela à tous les niveaux de pouvoir dans le pays ».