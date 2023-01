Tesla opère d’importantes réductions sur plusieurs modèles

Tesla, pour doper ses ventes, a procédé à des baisses de prix allant jusqu’à 20 % en Europe et aux Etats-Unis sur ses voitures les plus populaires, Model 3 et Model Y. La version de base de la première coûtera désormais 44.990 euros en Belgique, et la seconde 46.990 euros.

Cette initiative a toutefois été fraîchement reçue à Wall Street. L’action du constructeur, en forte baisse depuis plus d’un an, reculait encore de 4,4 % en début de séance vendredi. « Ce n’est pas un secret que la demande pour Tesla, dans le contexte d’un ralentissement de l’économie mondiale en 2023, commence à voir quelques fissures », a relevé Dan Ives de Wedbush, dans une note.

Le groupe a déjà baissé ses prix deux fois en Chine au cours des derniers mois et proposé des promotions inhabituelles en Amérique du Nord fin 2022 aux clients acceptant de prendre possession d’une nouvelle voiture avant fin décembre. Cela n’avait pas suffi pour atteindre ses propres objectifs.

Long terme

En 2022, le groupe a livré 1,31 million de véhicules électriques, ce qui représente un record et un bond de 40 % sur un an. Mais l’entreprise d’Elon Musk s’est fixé comme but de faire grimper à long terme ses livraisons de 50 % par an en moyenne.

Les investisseurs s’inquiètent de voir les ventes freiner en raison du ralentissement économique, de la hausse des taux d’intérêt qui rend plus cher l’achat d’une voiture et de l’arrivée de multiples concurrents sur le marché des véhicules électriques.

Dans un message transmis par un porte-parole en Europe, Tesla impute la baisse des prix dans la zone à la stabilisation des prix et à la croissance du groupe. « Alors que nous sortons d’une année où la chaîne d’approvisionnement a été particulièrement perturbée, nous avons observé une stabilisation de l’inflation de certains coûts, nous donnant suffisamment de confiance pour pouvoir transférer cela à nos clients », y est-il expliqué.

« La production locale de nos véhicules continuant à s’accroître et générant de nouvelles économies d’échelle au niveau mondial, nous rendons aujourd’hui la Model 3 et le Model Y encore plus accessibles en Europe », ajoute Tesla.