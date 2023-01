«Six mois déterminants pour la Vivaldi. Nous ne jouerons pas petit bras»

Pour Ecolo, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet annoncent une rentrée 2023 costaude pour la Vivaldi : les verts veulent, pas moins, une maxi-réforme fiscale, une grosse réforme des pensions, instaurer un parquet financier, et réduire de 30 % des salaires des ministres et parlementaires… Chaud devant ?