Les Red Lions prêts à entamer leur Coupe du monde: «On attend ce moment depuis des mois»

La séance a duré une petite heure avec un groupe au complet à l’exception de John-John Dohmen laissé au repos par mesure de précaution. Un dernier moment en toute décontraction pour régler les derniers détails avant d’entamer, enfin, les choses sérieuses dans ce groupe B avec un duel face la Corée du Sud (10e au classement mondial). Tous les voyants sont au verts pour les Belges qui souhaitent, surtout, ne pas trainer pour assurer leur qualification pour les quarts de finale en terminant à la première place de leur poule dans laquelle ils rencontreront également l’Allemagne et le Japon.

Pour le défenseur, Gauthier Boccard, il était important de ressentir de bonnes sensations avant ce premier test en Coupe du monde. « On attend ce moment depuis des mois. La préparation a été longue mais le groupe est prêt. Nous avons bien géré les moments parfois plus compliqués comme les sessions d’entrainement durant les fêtes de fin d’année. Ce qui n’était pas simple car il s’agissait réellement d’une première pour nous. Mais c’est surtout le match contre l’Allemagne qui sera crucial. Toutefois, si on affiche notre meilleur niveau, dès demain, et que nous grandissons au fil des rencontres, nous devrions nous qualifier san trop difficultés pour ces quarts de finale. »