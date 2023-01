XBB.1.5, le sous-variant d’omicron «à surveiller»

La tension liée à la très forte poussée de l’épidémie de Sars-CoV-2 en Chine semble doucement mais sûrement s’apaiser en Europe et ailleurs dans le monde. Ainsi, l’OMS a décidé d’abaisser ses recommandations d’isolement à dix jours en cas de symptômes et à cinq jours pour les asymptomatiques. En Belgique, l’épidémie reflue également. Les derniers chiffres de Sciensano publiés ce vendredi montrent une diminution des infections de 27 % en une semaine et des hospitalisations de 32 % tandis que les autorités sanitaires ont annoncé n’avoir rien détecté d’anormal dans les eaux usées prélevées dans les avions en provenance de Chine.

Jusqu’ici peu alarmiste face à la situation chinoise, le Centre européen du contrôle des maladies (ECDC) a toutefois indiqué qu’il plaçait le sous-variant d’omicron XBB.1.5 dans la catégorie des variants à surveiller (VOI), soit l’échelon juste en dessous des variants préoccupants (VOC, variant of concern) où sont classés les omicron, delta et autre alpha. « Toutefois, l’ECDC évalue le niveau de risque global pour l’UE associé à la propagation de la sous-lignée omicron XBB.1.5 comme faible pour la population générale, précise l’organisme européen. Le risque est modéré à élevé pour les personnes vulnérables telles que les personnes âgées et les personnes non vaccinées et immunodéprimées, en fonction de leur immunité contre le Sars-CoV-2. Plusieurs lacunes dans les connaissances existent avec XBB.1.5 et cette évaluation peut changer dans les semaines à venir à mesure que davantage de preuves seront disponibles. »

D’après ses modèles, l’ECDC estime que ce sous-variant pourrait devenir dominant en Europe d’ici un à deux mois. « Il n’y a actuellement aucun signal indiquant que la gravité de l’infection de XBB.1.5 est différente de celle des sous-lignées omicron circulant précédemment. La proportion de XBB.1.5 dans l’UE était inférieure à 2,5 % pour les deux dernières semaines de 2022. Aux Etats-Unis, XBB.1.5 se propage actuellement 12 % plus rapidement que les autres variants en circulation. » Pour Andrea Ammon, la directrice de l’ECDC, ce sous-variant pourrait devenir dominant dans les semaines à venir en Europe « A la lumière de cela, l’ECDC recommande d’effectuer des tests et un séquençage approprié, d’augmenter le taux de vaccination contre le covid et de renforcer les mesures de prévention et de contrôle des infections. Des interventions non pharmaceutiques telles que le fait de rester à la maison en cas de maladie, le télétravail, une bonne ventilation des espaces intérieurs et l’utilisation appropriée de masques faciaux doivent également être envisagées. »