Olivier Vandecasteele: pression pour que Hadja Lahbib se rende à Téhéran

Depuis bientôt 11 mois, Olivier Vandecasteele est emprisonné en Iran. L’humanitaire belge, originaire de Tournai, a été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet dans un procès dénoncé comme fantoche par ses proches. Aujourd’hui, la pression monte autour de la ministre des Affaires étrangères pour se rendre personnellement à Téhéran.

Selon Belga, le groupe parlementaire Open VLD a demandé vendredi à la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR) d’aller en Iran afin de faire pression pour la libération du Belge. Selon le groupe parlementaire Open VLD, la Belgique devrait adopter une position plus ferme à l'égard des autorités iraniennes et Lahbib devrait se rendre personnellement en Iran « pour aller défendre elle-même les intérêts de notre compatriote et s'assurer de son état ».