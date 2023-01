Analyse – On demande à voir

On ne va pas reprocher à Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet de pousser les feux en cette rentrée 2023, en réclamant des réformes en profondeur dans les domaines de la fiscalité, des pensions, qui cibleraient, selon leurs schémas, les bas et les moyens revenus. On ne va pas non plus leur reprocher de vouloir changer de braquet dans la lutte contre la corruption et la criminalité financière, pensez en particulier au théâtre anversois. On ne leur reprochera pas davantage de mettre l’accent grave sur le « devoir d’exemplarité des politiques » en voulant réduire de 30 % des rémunérations des ministres et des parlementaires. Chacun jugera et jaugera l’ensemble de ces propositions : réalo ? démago ? Toujours est-il qu’elles donnent à voir un volontarisme politique plutôt de bon aloi en cette période d’aphasie dans les partis.